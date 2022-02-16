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Бензин резко подорожает: обнародована новая максимальная цена

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Среда 16 февраля 2022 12:56
Бензин резко подорожает: обнародована новая максимальная цена Фото: стоимость бензина и дизтоплива резко вырастет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 15 февраля 2022 года предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 0,91 гривен с 30,84 гривен до 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 0,77 гривен с 28,30 гривен до 29,07 гривен за литр.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики три раза в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены и снижают после снижения. После текущего повышения многие сети уже в первый день подняли цены до максимально разрешенной отметки.

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