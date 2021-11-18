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Президент США Джо Байден запустил производство электрических пикапов Hummer EV

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Четверг 18 ноября 2021 12:21
Президент США Джо Байден запустил производство электрических пикапов Hummer EV Фото: Hummer EV (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден и руководство General Motors открыли новый завод Factory Zero по сборке электромобилей. Первым глобальным продуктом предприятия стал Hummer EV.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Все электромобили, производимые на заводе Factory Zero, будут базироваться на платформе GM Ultium, которую компания называет сердцем своей новой продуктовой стратегии. Платформа включает в себя общую архитектуру транспортного средства и компоненты силовой установки, такие как аккумуляторы, блоки управления, электромоторы и элементы силовой электроники и пр.

Президент США Джо Байден запустил производство электрических пикапов Hummer EVРанее предсерийные образцы электрического пикапа собирались по обходным технологиям на нескольких заводах General Motors. Выпуск товарных образцов стартовал на предприятии, ранее известном как завод Detroit-Hamtramck. Торжественное открытие состоялось через два года после того, как GM объявила о вложении 2,2 миллиарда долларов в его полную реконструкцию.

По словам GM, эти инвестиции составляют лишь две трети стоимости строительства нового завода. По мере перехода на выпуск электромобилей компания ожидает сэкономить до 15 миллиардов долларов капитальных затрат за счет обновления существующих производственных мощностей. Как только 100% заводов будут переведены на производство электромобилей, компания рассчитывает сэкономить 20-30 миллиардов долларов. Реконструкция заводов также позволит быстрее выпускать продукцию.

Президент США Джо Байден запустил производство электрических пикапов Hummer EVНовые заводы также станут существенно экологичнее. К примеру, дождевая вода будет собираться, очищаться и использоваться в градирнях и в системе пожаротушения завода. На территории также появилась фотоэлектрическая солнечная батарея мощностью 516 кВт.

Напомним, что Hyundai показала свой флагманский кроссовер на электротяге. В серию машина пойдет через несколько лет под именем Ioniq 7.

Ранее стало известно, что Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан. Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana.

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