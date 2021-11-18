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Президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EV

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Четвер 18 листопада 2021 12:21
Президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EV Фото: Hummer EV (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден і керівництво General Motors відкрили новий завод Factory Zero по виробництву електромобілів. Першим глобальним продуктом підприємства став Hummer EV.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Всі електромобілі, вироблені на заводі Factory Zero, будуть базуватися на платформі GM Ultium, яку компанія називає серцем своєї нової продуктової стратегії. Платформа містить загальну архітектуру транспортного засобу і компоненти силової установки, такі як акумулятори, блоки управління, електромотори та елементи силової електроніки та ін.

Президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EVРаніше передсерійні зразки електричного пікапа збиралися за обхідними технологіями на декількох заводах General Motors. Випуск товарних зразків стартував на підприємстві, раніше відомому як завод Detroit-Hamtramck. Урочисте відкриття відбулося через два роки після того, як GM оголосила про вкладення 2,2 мільярда доларів в його повну реконструкцію.

За словами GM, ці інвестиції становлять лише дві третини вартості будівництва нового заводу. У міру переходу на випуск електромобілів компанія очікує заощадити до 15 мільярдів доларів капітальних витрат шляхом оновлення існуючих виробничих потужностей. Як тільки 100% заводів будуть переведені на виробництво електромобілів, компанія розраховує заощадити 20-30 мільярдів доларів. Реконструкція заводів також дозволить швидше випускати продукцію.

Президент США Джо Байден запустив виробництво електричних пікапів Hummer EVНові заводи також стануть істотно екологічнішими. Наприклад, дощова вода буде збиратися, очищатися і використовуватися в градирнях і в системі пожежогасіння заводу. На території також з'явилася фотоелектрична сонячна батарея потужністю 516 кВт.

Нагадаємо, що Hyundai показала свій флагманський кросовер на електротязі. У серію машина піде через кілька років під ім'ям Ioniq 7.

Раніше стало відомо, що Volkswagen знімає з виробництва популярний бюджетний седан. Спільне підприємство Volkswagen і SAIC Motor в найближчі місяці припинить виробництво Santana.

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