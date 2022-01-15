Автомобильный паркур: автомобиль упал на парковку и приземлился точно на свободное место

Курьезное ДТП на автомобильной парковке произошло в Китае. Водитель не справился с управлением и в буквальном смысле влетел на парковку, где стояло еще четыре машины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Уличная камера видеонаблюдения возле автомобильной парковки запечатлела необычное ДТП, произошедшее 9 января в одном из городов Китая.

Напомним, житель ОАЭ купил для своего Rolls-Royce "красивый" номерной знак за 9 млн долларов. К этому его сподвигло то, что на машинах с "простыми" номерами его не пускали в дорогие отели.