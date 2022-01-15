Автомобільний паркур: автомобіль впав на парковку і приземлився точно на вільне місце

Курйозне ДТП на автомобільній парковці сталося в Китаї. Водій не впорався з керуванням і в буквальному сенсі влетів на парковку, де стояло ще чотири машини.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Carscoops.

Вулична камера відеоспостереження біля автомобільної парковки зафільмувала незвичайне ДТП, що сталося 9 січня в одному з міст Китаю.

Нагадавши, житель ОАЕ купив для свого Rolls-Royce "красивий" номерний знак за 9 млн доларів. До цього його спонукало те, що на машинах з "простими" номерами його не пускали в дорогі готелі.