Куча денег: на автомагазин, заплативший бывшему работнику тачкой монет, подали в суд

Правительство США подало в суд на авторемонтную мастерскую в штате Джорджия, которая выбросила около 100 тыс. монет по одному центу на подъездную дорожку дома бывшего сотрудника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Business Insider.

Когда Андреас Флатен не получил свою последнюю зарплату от бывшего работодателя в январе прошлого года, то пожаловался в Министерство труда США.

Поначалу владелец компании-работодателя OK Walker Autoworks Майлз Уокер утверждал, что не должен бывшему сотруднику ни цента. Однако в марте прошлого года Андреас Флатен обнаружил на подъездной дорожке своего дома в Фейетвилле (штат Джорджия) тачку с монетами.

Поверх этой, в прямом смысле, кучи денег лежала квитанция о выплате ему 915 долларов заработной платы. Флатен утверждает, что на ней же от руки были написаны оскорбления в его адрес.

Эта скандальная истории заставила Министерство труда США внимательнее присмотреться к компании OK Walker Autoworks. И теперь ведомство подает на нее в суд, обвиняя Майлза Уокера не только в мелочности. По мнению властей, компания "неоднократно и умышленно" не доплачивала своим работникам за сверхурочные работы - независимо от того, работал ли кто-то более 40 часов в неделю.

Однако, Уокер не сдается без боя и опубликовал собственное заявление на веб-сайте компании: "Вот некоторые подробности того, что произошло на самом деле. В этой истории много лжи от бывшего сотрудника, его девушки и средств массовой информации!" Владелец OK Walker Autoworks утверждает, что не нарушил ни одного закона, так как монеты являются таким же средством платежа, как и бумажные купюры. По его словам, в тачке было ровно 100 003 монеты по одному центу, 750 десятицентовиков, 2 четвертака и пятицентовик - "намного больше, чем мы были обязаны выплатить ему по закону".

Напомним, что компания BMW запретила продажу взятого в лизинг кроссовера X3 дилеру Toyota. Владелец автомобиля подал на баварскую компанию в суд.