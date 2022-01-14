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BMW запретила клиенту продавать арендованный кроссовер X3 дилеру Toyota

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Пятница 14 января 2022 13:50
BMW запретила клиенту продавать арендованный кроссовер X3 дилеру Toyota Кроссовер BMW X3 2019 года выпуска (Фото: BMW)
Автор: Александр Мороз

Компания BMW запретила продажу взятого в лизинг кроссовера X3 дилеру Toyota. Владелец автомобиля подал на баварскую компанию в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Житель Калифорнии подал в суд на BMW и BMW Financial Services, утверждая, что их запрет на продажу дилерскому центру Toyota арендованного им внедорожника X3 2019 года, привел к финансовым убыткам.

BMW запретила клиенту продавать арендованный кроссовер X3 дилеру Toyota

В иске Аллена Озерана сообщается, что дилерский центр Toyota в Калвер-Сити в Калифорнии согласился приобрести у него кроссовер X3, незадолго до окончания аренды.

Остаточная стоимость лизинга баварского внедорожника на тот момент составляла 27 078 долларов, при том, что рыночная стоимость автомобиля доходила до 40 тысяч. В итоге, Озеран согласовал контракт с дилерским центром Culver City Toyota на продажу BMW X3 за 31 000 долларов.

Однако, BMW Financial Services сделку заблокировала, направив Озерану письмо, в котором сообщалось, что у него есть лишь два выхода: выкупить автомобиль либо сдать его в дилерский центр BMW.

BMW запретила клиенту продавать арендованный кроссовер X3 дилеру Toyota

В ответ Аллен Озеран подал на BMW в федеральный суд, добиваясь статуса коллективного иска от имени любого лица, чья аренда автомобиля BMW закончилась после 1 октября 2021 года. В иске BMW обвиняется в упущенной финансовой выгоде, вмешательстве в договорные отношения и нарушении Калифорнийского закона о недобросовестной конкуренции.

В иске также указано, что утверждение BMW о том, что только арендатор или дилерский центр BMW могут получить право собственности на транспортное средство, на самом деле неверно трактует договор аренды и законы США.

Возникает интересный вопрос: зачем дилерскому центру Toyota понадобился подержанный кроссовер BMW? Дефицит новых авто достиг уже таких масштабов, что приходится торговать старыми машинами конкурентов?

Напомним, что несмотря на то, что в 2021 продажи роскошного седана Mercedes-Benz S-класса выросли на 40 процентов, бренд из Штутгарта уступил лидерство на рынке баварскому конкуренту BMW.

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