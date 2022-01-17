На автомагазин, який заплатив колишньому працівникові тачкою монет, подали до суду

Уряд США подав до суду на авторемонтну майстерню в штаті Джорджія, яка викинула близько 100 тис. монет по одному центу на під'їзну доріжку будинку колишнього співробітника.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Business Insider.

Коли Андреас Флатен не отримав свою останню зарплату від колишнього роботодавця в січні минулого року, то поскаржився в Міністерство праці США.

Спочатку власник компанії-роботодавця OK Walker Autoworks Майлз Уокер стверджував, що не повинен колишньому співробітнику ні цента. Проте в березні минулого року Андреас Флатен виявив на під'їзній доріжці свого будинку в Фейєтвіллі (штат Джорджія) тачку з монетами.

Поверх цієї, в прямому сенсі, купи грошей лежала квитанція про виплату йому 915 доларів заробітної плати. Флатен стверджує, що на ній же від руки були написані образи на його адресу.

Ця скандальна історія змусила Міністерство праці США уважніше придивитися до компанії OK Walker Autoworks. І тепер відомство подає на неї в суд, звинувачуючи Майлза Уокера не тільки в дріб'язковості. На думку влади, компанія "неодноразово і навмисне" не доплачувала своїм працівникам за понаднормови роботи - незалежно від того, чи працював хтось більше 40 годин на тиждень.

Однак, Уокер не здається без бою і опублікував власну заяву на веб-сайті компанії: "Ось деякі подробиці того, що сталося насправді. У цій історії багато брехні від колишнього співробітника, його дівчини і засобів масової інформації!" Власник OK Walker Autoworks стверджує, що не порушив жодного закону, так як монети є таким же засібом платежу, як і паперові купюри. За його словами, в тачці було рівно 100 003 монети по одному центу, 750 десятицентовиків, 2 четвертака і п'ятицентовик - "набагато більше, ніж ми були зобов'язані виплатити йому за законом".

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