UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Audi возрождает премиальный бренд из 1930-х годов: стала известна первая новинка

Автор: Константин Широкун

Презентация роскошной версии Audi А8 с приставкой Horch запланирована на 29 октября. Машина готовилась к производству более трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LeBlogAuto.

Источники в компании сообщают, что топ-версия седана будет базироваться на нынешнем длиннобазном исполнении версии Audi A8L. Новинку покажут одновременно с рестайлинговой "восьмеркой", а конкурировать она будет с роскошным Mercedes-Maybach S-класса.

Шпионские снимки демонстрируют существенно увеличенную колесную базу издания Horch. Других технических подробностей о новинке пока не сообщается.

Напомним, что немецкая марка Horch была создана в 1904 году и просуществовала по 1942 год. В 1932 году компания Horch объединилась с Audi, DKW и Wanderer в концерн Auto Union AG. Логотип концерна – четыре кольца – ныне используется Audi. Интересно, что права на использование торговой марки Horch находились в собственности Daimler AG до 80-х годов.

Ранее мы писали, что Volvo превратил машинку Lego в настоящий погрузчик. Компания Volvo Construction Equipment использовала модель серии LEGO Technic.

Также сообщалось, что стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла. Цена девайса составит почти 700 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок