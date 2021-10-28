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Audi відроджує преміальний бренд з 1930-х років: стала відома перша новинка

Автор: Константин Широкун

Презентація розкішної версії Audi А8 з приставкою Horch запланована на 29 жовтня. Машина готувалася до виробництва понад три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LeBlogAuto.

Джерела в компанії повідомляють, що топ-версія седана буде базуватися на нинішньому довгобазному виконанні Audi A8L. Новинку покажуть одночасно з рестайлінгової "вісімкою", а конкурувати вона буде з розкішним Mercedes-Maybach S-класу.

Шпигунські знімки демонструють істотно збільшену колісну базу видання Horch. Інших технічних подробиць про новинку поки не повідомляється.

Нагадаємо, що німецька марка Horch була створена в 1904 році і проіснувала по 1942 рік. У 1932 році компанія Horch об'єдналася з Audi, DKW і Wanderer в концерн Auto Union AG. Логотип концерну-чотири кільця-нині використовується Audi. Цікаво, що права на використання торгової марки Horch перебували у власності Daimler AG до 80-х років.

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Також повідомлялося, що стартували продажі першого в світі літаючого мотоцикла. Ціна девайса складе майже 700 тисяч доларів.

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