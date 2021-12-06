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Автопроизводитель Audi хочет запретить добычу нефти

Автор: Константин Широкун

Генеральный директор немецкого автопроизводителя Audi Маркус Дюсманн назвал главной причиной изменения климата добычу углеводородов. Добиваться прекращения добычи ископаемого топлива топ-менеджер будет всеми законными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.

Руководитель компании заявил: "К изменению климата приводит ископаемое топливо. Рано или поздно это нужно прекратить. Мы нуждаемся в обществе, которое в будущем станет свободным от ископаемых", — заявил он. В Audi уверены, что такими методами способствуют популяризации электромобилей.

Хотя в компании не отрицают, что до полного перехода бренда на электротягу осталось более десяти лет. Выпуск машин с двигателями внутреннего сгорания Audi прекратит к 2033 году, а глобальная электрификация модельной линейки начнется в 2026 году. Именно с этого года компания все свои новые модели будет оснащать исключительно электрической силовой установкой.

Ранее мы писали, что Tesla вызывает на ремонт более 20 тысяч электромобилей. Проверке и ремонту подлежат машины, собранные в Китае в период с 4 февраля по 30 октября 2021 года.

Также сообщалось, что показан самый необычный внедорожник Lexus. Двухместное багги представили на специальной конференции, посвященной перспективным моделям.

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Автомобильный рынок