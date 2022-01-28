Артиллерийская установка "Богдана" на шасси бронированного КрАЗ удивила характеристиками

На военном полигоне «Алибей» в последний месяц проходили определяющие ведомственные испытания САУ "Богдана" на шасси КрАЗа. По программе стрельб было выполнено около 450 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.

САУ "Богдана" имеет "натовский" калибр орудия в 155 мм. На стрельбах использовались снаряды чешского и турецкого производства. Интересно, что осколочно-фугасными снарядами артустановка смогла выстрелить на 42 км при расчетной дальности полета снаряда в 40 км.

"Богдана" разработана на Краматорском заводе тяжелого машиностроения. Благодаря наличию автоматической системы зарядки она способна производить до шести выстрелов в минуту. В боекомплект входит 20 снарядов.

Орудие установлено на полноприводном бронированном шасси КрАЗ-63221 с двухрядной кабиной. Автомобиль приводится в движение 420-сильным турбодизелем. Примечательно, что шины имеют систему автоматической подкачки, а также оборудованы технологией RunFlat.

Напомним, ранее КрАЗ поставил для нужд ВСУ полноприводный КрАЗ-63221 6х6. На шасси этой машины будет установлено специальное армейское оборудование.