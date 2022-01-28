Артилерійська установка "Богдана" на шасі броньованого КрАЗ здивувала характеристиками

На військовому полігоні "Алібей" в останній місяць проходили визначальні відомчі випробування САУ "Богдана" на шасі КрАЗу. За програмою стрільб було виконано близько 450 пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Defense Express.

САУ "Богдана" має "натівський" калібр гармати в 155 мм. На стрільбах використовувалися снаряди чеського і турецького виробництва. Цікаво, що осколково-фугасними снарядами артустановка змогла вистрілити на 42 км при розрахунковій дальності польоту снаряда в 40 км.

"Богдана" розроблена на Краматорському заводі важкого машинобудування. Завдяки наявності автоматичної системи зарядки вона здатна виробляти до шести пострілів у хвилину. У боєкомплект входить 20 снарядів.

Артсистему встановлено на повнопривідному броньованому шасі КрАЗ-63221 з дворядною кабіною. Автомобіль приводиться в рух 420-сильним турбодизелем. Примітно, що шини мають систему автоматичної підкачки, а також обладнані технологією RunFlat.

Нагадаємо, раніше КрАЗ поставив для потреб ЗСУ повнопривідний КрАЗ-63221 6х6. На шасі цієї машини буде встановлено спеціальне Армійське обладнання.