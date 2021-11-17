Конкурент BMW и Infiniti: абсолютно новый кроссовер Mazda CX-60 рассекречен до премьеры

В сети появились шпионские снимки нового большого внедорожника Mazda CX-60. Позднее ожидается появление в модельном ряду трехрядного кроссовера CX-80.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Похоже, компания Mazda "печет" кроссоверы, как горячие пирожки – буквально вчера дебютировал предназначенный для Северной Америки внедорожник CX-50, а сегодня японский YouTube-канал CSK Review уже опубликовал видео с "европейским" CX-60.

Следует отметить, что для США и Канады японцы готовят крупные кроссоверы индексами CX-70 и CX-90, Европа с Японией же получит внедорожники Mazda CX-60 и трехрядный CX-80.

Видео со съемками проморолика новинки, правда, уже оперативно удалили, но энтузиасты успели сделать скриншоты. По неофициальным данным, CX-60 построят на новой платформе с продольным расположением двигателя, задним приводом и муфтой на передней оси. Что в общем-то и подтверждается шпионскими изображениями.

Ранее компания объявила, что в моторную линейку войдут четырехцилиндровые бензиновые двигатели, а также бензиновые и дизельные "шестерки", которые будут работать совместно с 48-вольтовым стартер-генератором. Кроме того, ожидается полноценный подзаряжаемый гибрид с четырехцилиндровым бензиновым агрегатом.

Дебюта нового кроссовера Mazda CX-60 долго ждать не придется – официальная премьера, судя по всему, состоится уже в начале следующего года.

Напомним, что Mazda представила новый кроссовер CX-50. Новинка будет производиться на совместном предприятии Mazda и Toyota в Хантсвилле, штат Алабама.