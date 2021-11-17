Конкурент BMW та Infiniti: абсолютно новий кросовер Mazda CX-60 розсекречений до прем'єри

У мережі з'явилися шпигунські знімки нового великого позашляховика Mazda CX-60. Пізніше очікується поява в модельному ряду трирядного кросовера CX-80.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Схоже, компанія Mazda "пече"кросовери, наче гарячі пиріжки – буквально вчора дебютував призначений для Північної Америки позашляховик CX-50, а сьогодні японський YouTube-канал CSK Review вже опублікував відео з "європейським" CX-60.

Слід зазначити, що для США і Канади японці готують великі кросовери індексами CX-70 і CX-90, Європа з Японією ж отримає позашляховики Mazda CX-60 і трирядний CX-80.

Відео з фільмування проморолика новинки, правда, вже оперативно видалили, але ентузіасти встигли зробити скріншоти. За неофіційними даними, CX-60 побудують на новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна, заднім приводом і муфтою на передній осі. Що й підтверджується шпигунськими зображеннями.

Раніше компанія оголосила, що в моторну лінійку увійдуть чотирициліндрові бензинові двигуни, а також бензинові та дизельні "шістки", які будуть працювати спільно з 48-вольтовим стартер-генератором. Крім того, очікується повноцінний підзаряджається гібрид з чотирициліндровим бензиновим агрегатом.

Дебюту нового кросовера Mazda CX-60 довго чекати не доведеться – офіційна прем'єра, судячи з усього, відбудеться вже на початку наступного року.

Нагадаємо, що Mazda представила новий кросовер CX-50. Новинка буде вироблятися на спільному підприємстві Mazda і Toyota в Хантсвіллі, штат Алабама.