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Конкурент BMW та Infiniti: абсолютно новий кросовер Mazda CX-60 розсекречений до прем'єри

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Середа 17 листопада 2021 14:02
Конкурент BMW та Infiniti: абсолютно новий кросовер Mazda CX-60 розсекречений до прем'єри Кросовер Mazda CX-60 (Фото: скріншот YouTube)
Автор: Олександр Мороз

У мережі з'явилися шпигунські знімки нового великого позашляховика Mazda CX-60. Пізніше очікується поява в модельному ряду трирядного кросовера CX-80.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Схоже, компанія Mazda "пече"кросовери, наче гарячі пиріжки – буквально вчора дебютував призначений для Північної Америки позашляховик CX-50, а сьогодні японський YouTube-канал CSK Review вже опублікував відео з "європейським" CX-60.

Слід зазначити, що для США і Канади японці готують великі кросовери індексами CX-70 і CX-90, Європа з Японією ж отримає позашляховики Mazda CX-60 і трирядний CX-80.

Конкурент BMW та Infiniti: абсолютно новий кросовер Mazda CX-60 розсекречений до прем'єри

Відео з фільмування проморолика новинки, правда, вже оперативно видалили, але ентузіасти встигли зробити скріншоти. За неофіційними даними, CX-60 побудують на новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна, заднім приводом і муфтою на передній осі. Що й підтверджується шпигунськими зображеннями.

Раніше компанія оголосила, що в моторну лінійку увійдуть чотирициліндрові бензинові двигуни, а також бензинові та дизельні "шістки", які будуть працювати спільно з 48-вольтовим стартер-генератором. Крім того, очікується повноцінний підзаряджається гібрид з чотирициліндровим бензиновим агрегатом.

Конкурент BMW та Infiniti: абсолютно новий кросовер Mazda CX-60 розсекречений до прем'єри

Дебюту нового кросовера Mazda CX-60 довго чекати не доведеться – офіційна прем'єра, судячи з усього, відбудеться вже на початку наступного року.

Нагадаємо, що Mazda представила новий кросовер CX-50. Новинка буде вироблятися на спільному підприємстві Mazda і Toyota в Хантсвіллі, штат Алабама.

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