800 долларов в месяц: владелец Tesla Model 3 использует электрокар для майнинга криптовалют

Владелец Tesla Model 3 использует свою машину для майнинга криптовалюты. Предприимчивый автомобилист подключает ноутбук к 12-вольтовому порту электромобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

Житель города Сан-Франциско (штат Калифорния) Сирадж Раваль изобрел оригинальный способ заработка: он использует свой электрокар Tesla Model 3 для майнинга криптовалюты.

Он подключил ноутбук Apple Mac mini с бесплатным программным обеспечением для майнинга биткоинов через инвертор к 12-вольтовому порту на центральной консоли – таким образом аккумулятор машины питает энергией видеокарту, непосредственно используемую для майнинга.

Для экономии Сирадж заряжает свою Теслу на городских зарядных станциях, где электричество обходится дешевле, чем дома. На пике стоимости криптовалют в 2021 году предприимчивый американец зарабатывал на майнинге криптовалюты около 800 долларов в месяц.

В будущем Сирадж Раваль планирует переделать свою Tesla Model 3 в полностью автономное роботакси, который зарабатывает криптовалюту в любое время, когда он не за рулем.

Отметим, что в середине прошлого года канадский производитель электрокаров Daymak анонсировал модель, способную майнить криптовалюту во время зарядки. Ее дебют ожидается в 2023 году.

Напомним, что компания Sega представила в Японии персональный компьютер, который может разгоняться до серьезной скорости – 100 км/ч. Радиоуправляемое шасси с компьютером на борту даже не пытались замаскировать под какую-то машину.