800 доларів на місяць: власник Tesla Model 3 використовує електрокар для майнінгу криптовалют

Власник Tesla Model 3 використовує свою машину для майнінгу криптовалют. Заповзятливий автомобіліст підключає ноутбук до 12-вольтового порту електромобіля.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на агентство CNBC.

Житель міста Сан-Франциско (штат Каліфорнія) Сірадж Раваль винайшов оригінальний спосіб заробітку: він використовує свій електрокар Tesla Model 3 для майнінгу криптовалют.

Він підключив ноутбук Apple Mac mini з безкоштовним програмним забезпеченням для майнінга біткоіна через інвертор до 12-вольтового порту на центральній консолі – таким чином акумулятор машини живить енергією відеокарту, яка безпосередньо використовується для майнінгу.

Для економії Сірадж заряджає свою Теслу на міських зарядних станціях, де електрика обходиться дешевше, ніж вдома. На піку вартості криптовалют в 2021 році заповзятливий американець заробляв на майнінгі криптовалют близько 800 доларів на місяць.

У майбутньому Сірадж Раваль планує переробити свою Tesla Model 3 в повністю автономне роботаксі, який заробляє криптовалюту в будь-який час, коли він не за кермом.

Відзначимо, що в середині минулого року канадський виробник електрокарів Daymak анонсував модель, здатну Майні криптовалюта під час зарядки. Її дебют очікується в 2023 році.

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