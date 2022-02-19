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Всего 7 тысяч евро: в Украину привезли самый доступный электромобиль Citroen

Автор: Константин Широкун

Городской электромобиль Citroen Ami приехал в Украину. Интересно, что доставили французский ситикар в картонной коробке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Павла Кащука.

Первое время электрокар будет проходить сертификацию, в дальнейшем его будут демонстрировать потенциальным корпоративным клиентам. Приводится городская машинка в движение одним электромотором мощностью 8 л.с. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 45 км/ч.

Ситикар имеет двухместный салон и крошечный багажный отсек. Емкость тяговой батареи составляет всего 5,5 кВт⋅ч. Потому на одном заряде батареи машина может проезжать 75-80 км. Даже от бытовой розетки электромобиль полностью зарядится за 2,5-3 часа.

По предварительным данным, цены на новинку французского бренда на украинском рынке будут начинаться с отметки в 7 тыс. евро. Интересно, что производится электромобиль не во Франции, а в Марокко, на заводе компании в городе Кенитра.

Ранее мы писали, что в Украине стартовали продажи новой Skoda Fabia. Машина будет доступна с одним мотором и трансмиссией.

Также сообщалось, что главную улицу Киева перекроют. Ремонт Крещатика продлится около шести месяцев.

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Автомобильный рынок