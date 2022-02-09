50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор

Компания Kia расширяет свою линейку электрифицированных внедорожников. Популярный кроссовер Kia Sportage впервые получила подключаемую гибридную установку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Kia.

Кроссовер Kia Sportage PHEV, который также доступен в бензиновой и дизельной версиях, основан на модели пятого поколения, представленной в июне прошлого года.

Sportage PHEV оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 265 Нм, который работает в паре с 90-сильным электромотором. Суммарная мощность пока не рассекречена, но аналогичная установка на более крупном Sorento развивает 265 лошадиных сил и 350 Нм. Привод - полный.

Батарея емкостью 13,8 кВт*ч позволяет проехать до 51 километра на чистой электротяге. Зарядка аккумулятора с помощью бортового зарядного устройства мощностью 7,2 кВт займет около 2 часов.

В Соединенных Штатах Kia Sportage PHEV поступит в продажу в третьем квартале этого года и будет доступен в двух комплектациях: X-Line и X-Line Prestige. В последней из них добавлен адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, парковочный ассистент и аудиосистема премиум-класса Harman Kardon.

Цены и другие подробности будут раскрыты ближе к дебюту новинки.

Напомним, что на дорогах Венгрии проходит тестовые испытания прототипа нового электромобиля британо-китайской марки MG. Несмотря на то, что новинка скрыта под камуфляжем, внешне она напоминает корейский Kia EV6.