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50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор

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Среда 09 февраля 2022 08:46
50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор Кроссовер Kia Sportage PHEV (Фото: Kia)
Автор: Александр Мороз

Компания Kia расширяет свою линейку электрифицированных внедорожников. Популярный кроссовер Kia Sportage впервые получила подключаемую гибридную установку.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Kia.

Кроссовер Kia Sportage PHEV, который также доступен в бензиновой и дизельной версиях, основан на модели пятого поколения, представленной в июне прошлого года.

50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор

Sportage PHEV оснащен 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 265 Нм, который работает в паре с 90-сильным электромотором. Суммарная мощность пока не рассекречена, но аналогичная установка на более крупном Sorento развивает 265 лошадиных сил и 350 Нм. Привод - полный.

50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор

Батарея емкостью 13,8 кВт*ч позволяет проехать до 51 километра на чистой электротяге. Зарядка аккумулятора с помощью бортового зарядного устройства мощностью 7,2 кВт займет около 2 часов.

50 км без ДВС - самый популярный в Украине кроссовер получил батарею и электромотор

В Соединенных Штатах Kia Sportage PHEV поступит в продажу в третьем квартале этого года и будет доступен в двух комплектациях: X-Line и X-Line Prestige. В последней из них добавлен адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, парковочный ассистент и аудиосистема премиум-класса Harman Kardon.

Цены и другие подробности будут раскрыты ближе к дебюту новинки.

Напомним, что на дорогах Венгрии проходит тестовые испытания прототипа нового электромобиля британо-китайской марки MG. Несмотря на то, что новинка скрыта под камуфляжем, внешне она напоминает корейский Kia EV6.

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