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У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар

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Среда 02 февраля 2022 08:45
У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар Тестовый прототип нового электрокара MG (Фото: carscoops.com)
Автор: Александр Мороз

На дорогах Венгрии проходит тестовые испытания прототипа нового электромобиля британо-китайской марки MG. Несмотря на то, что новинка скрыта под камуфляжем, внешне она напоминает корейский Kia EV6.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Будущий электромобиль MG заметил и снял один из венгерских автолюбителей. Сразу бросаются в глаза очертания новинки. Несмотря на то, что хэтчбек покрыт камуфляжем, он напоминает электромобиль Kia EV6.

У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар

Заметен также "спортивный" передок с угловатыми фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями. Светодиоды присутствуют и в задних фонарях. Кроме того, автомобиль отличается крупным передним воздухозаборником и прорезями для охлаждения тормозов.

У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар

При взгляде в профиль выделяются конусообразная крыша, круто наклоненное заднее стекло и спойлер на крышке багажника. В сравнении с текущими моделями MG, новый хэтчбек выглядит совсем иначе.

И хотя внутрь прототипа, который тестируется в Венгрии, заглянуть не удалось, ранее салон был частично рассекречен в Китае. На опубликованных шпионских фото видны обтянутые кожей сиденья, мультифункциональное рулевое колесо и большой дисплей информационно-развлекательной системы.

У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар

Технические характеристики нового электромобиля MG пока неизвестны. Вполне возможно, что он позаимствует силовой агрегат у MG Marvel R, дебютировавшего на европейском рынке в октябре прошлого года – двухмоторная электрическая установка развивает 284 л.с. и 665 Нм крутящего момента, энергию для которой обеспечивает батарея на 70 кВт*ч.

У границ Украины на тестах замечен таинственный электрокар

Напомним, что марка MG представила кроссовер One с 30-дюймовым экраном в салоне. Пока новинка доступна только с бензиновым двигателем, но вскоре в модельной линейке появится и гибридный вариант.

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