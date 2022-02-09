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50 км без ДВС-найпопулярніший в Україні кросовер отримав батарею і електромотор

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Середа 09 лютого 2022 08:46
50 км без ДВС-найпопулярніший в Україні кросовер отримав батарею і електромотор Кросовер Kia Sportage PHEV (Фото: Kia)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Kia розширює свою лінійку електрифікованих позашляховиків. Популярний кросовер Kia Sportage вперше отримав плагін-гібридну установку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Kia.

Кросовер Kia Sportage PHEV, який також доступний в бензиновій і дизельній версіях, заснований на моделі п'ятого покоління, представленої в червні минулого року.

50 км без ДВС-найпопулярніший в Україні кросовер отримав батарею і електромотор

Sportage PHEV оснащений 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 177 кінських сил і крутним моментом 265 Нм, який працює в парі з 90-сильним електромотором. Сумарна потужність поки не Розсекречена, але аналогічна установка на більшому Sorento розвиває 265 кінських сил і 350 Нм. Привід - повний.

50 км без ДВС-найпопулярніший в Україні кросовер отримав батарею і електромотор

Батарея місткістю 13,8 кВт*год дозволяє проїхати до 51 кілометра на чистій електротязі. Зарядка акумулятора за допомогою бортового зарядного пристрою потужністю 7,2 кВт займе близько 2 годин.

50 км без ДВС-найпопулярніший в Україні кросовер отримав батарею і електромотор

У Сполучених Штатах Kia Sportage PHEV надійде в продаж в третьому кварталі цього року і буде доступний у двох комплектаціях: X-Line і X-Line Prestige. В останній доданий адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, паркувальний асистент і аудіосистема преміум-класу Harman Kardon.

Ціни та інші подробиці будуть розкриті ближче до дебюту новинки.

Нагадаємо, що на дорогах Угорщини проходить тестові випробування прототипу нового електромобіля британо-китайської марки MG. Попри те, що новинка прихована під камуфляжем, зовні вона нагадує корейський Kia EV6.

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