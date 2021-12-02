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365 "сил" и два мотора: электрический наследник VW Multivan вышел на тесты без камуфляжа

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Четверг 02 декабря 2021 13:00
365 "сил" и два мотора: электрический наследник VW Multivan вышел на тесты без камуфляжа Фото: Volkswagen ID.BUZZ (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen продолжает испытания электрического минивена ID.BUZZ. Фотографы словили новинку во время испытаний в одной из скандинавских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Прототип пассажирской версии Volkswagen ID.BUZZ полностью лишен камуфляжа и имеет лишь несколько наклеек на элементы оптики и логотипы бренда. Электромобиль очень похож на одноименный концепт-кар, который был показан публике в начале 2017 года.

365 &quot;сил&quot; и два мотора: электрический наследник VW Multivan вышел на тесты без камуфляжаСерийный ID.BUZZ оснащен светодиодными фарами с ярко выраженными дневными ходовыми огнями. На переднем левом крыле расположился лючок с разъемом для зарядки. В задней части прототипа ID.BUZZ взгляд приковывают светодиодные задние фонари и фаркоп.

365 &quot;сил&quot; и два мотора: электрический наследник VW Multivan вышел на тесты без камуфляжаНовый электрический Volkswagen построен на модульной платформе MEB, которая доступна в заднеприводной и полноприводной конфигурациях. Ожидается, что базовая версия машины получит один электромотор мощностью 201 л.с., в то время как топовое исполнение с двумя электродвигателями сможет развивать мощность в 365 л.с.

365 &quot;сил&quot; и два мотора: электрический наследник VW Multivan вышел на тесты без камуфляжаНапомним, что найдено уникальное "хранилище" рекордных запасов лития для аккумуляторных батарей. Необычное озеро расположено в США.

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