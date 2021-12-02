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365 "сил" і два мотори: електричний спадкоємець VW Multivan вийшов на тести без камуфляжу

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Четвер 02 грудня 2021 13:00
365 "сил" і два мотори: електричний спадкоємець VW Multivan вийшов на тести без камуфляжу
Автор: Константин Широкун

Volkswagen продовжує випробування електричного мінівена ID.BUZZ. Фотографи зловили новинку під час випробувань в одній зі скандинавських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Carscoops.

Прототип пасажирської версії Volkswagen ID.BUZZ повністю позбавлений камуфляжу і має лише кілька наклейок на елементи оптики і логотипи бренду. Електромобіль дуже схожий на однойменний концепт-кар, який був показаний публіці на початку 2017 року.

365 &quot;сил&quot; і два мотори: електричний спадкоємець VW Multivan вийшов на тести без камуфляжуСерійний ID.BUZZ оснащений світлодіодними фарами з яскраво вираженими денними ходовими вогнями. На передньому лівому крилі розташувався лючок з роз'ємом для зарядки. У задній частині прототипу ID.BUZZ погляд приковують світлодіодні задні ліхтарі і фаркоп.

365 &quot;сил&quot; і два мотори: електричний спадкоємець VW Multivan вийшов на тести без камуфляжуНовий електричний Volkswagen побудований на модульній платформі MEB, яка доступна в задньопривідній і повнопривідній конфігураціях. Очікується, що базова версія машини отримає один електромотор потужністю 201 к.с., в той час як топове виконання з двома електродвигунами зможе розвивати потужність в 365 к.с.

365 &quot;сил&quot; і два мотори: електричний спадкоємець VW Multivan вийшов на тести без камуфляжуНагадаємо, що знайдено унікальне "сховище" рекордних запасів літію для акумуляторних батарей. Незвичайне озеро розташоване в США.

Раніше стало відомо, що Показані самі незвичайні зарядні станції для електромобілів. Американський художник Майкл Янцен представив кілька незвичайних концепцій.

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