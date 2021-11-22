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На 30 процентов мощнее: Mercedes-Benz начинает выпуск суперсовременных электромоторов

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Понедельник 22 ноября 2021 10:18
На 30 процентов мощнее: Mercedes-Benz начинает выпуск суперсовременных электромоторов Фото: завод Mercedes-Benz в Берлине (yasa.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz на своем заводе в Берлине будет производить высокопроизводительные электродвигатели с осевым потоком. Моторы нового поколения разработаны совместно со стартапом YASA, который немецкий автопроизводитель приобрел летом 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт YASA.

Британская компания YASA дала доступ Mercedes-Benz к своей технологии электродвигателей с осевым потоком. Осевые двигатели обеспечивают на 30 процентов большую плотность крутящего момента, чем обычные радиальные электромоторы.

Также новая технология дает 30-процентное преимущество в удельной мощности, а также благодаря снижению инертности и экономии веса позволяет увеличить дальность хода электромобиля на 5 процентов.

На 30 процентов мощнее: Mercedes-Benz начинает выпуск суперсовременных электромоторовКроме того, рядом с заводом в Берлине компания создает кампус Mercedes-Benz Digital Factory для разработки и тестирования инновационных программных решений MO360. Заявлено, что новое программное оборудование в ближайшие годы позволит не только повысить коммуникационные способности новых машин, но и ускорить обучение новых специалистов для глобальной производственной сети компании.

Эти программы разрабатываются совместно с профсоюзом автопроизводителей с целью переподготовки и переквалификации сотрудников на объекте, чтобы облегчить переход от выпуска ДВС к производству электродвигателей.

Напомним, что электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку. Ранее рекорд принадлежал Tesla Model S P85D.

Ранее стало известно, что в Украине обнаружен редчайший прототип ЗАЗ "Перспектива" конца 1970-х годов. После реставрации концепт можно будет увидеть в одном из музеев Украины.

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