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На 30 відсотків потужніше: Mercedes-Benz розпочинає випуск суперсучасних електромоторів

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Понеділок 22 листопада 2021 10:18
На 30 відсотків потужніше: Mercedes-Benz розпочинає випуск суперсучасних електромоторів Фото: завод Mercedes-Benz в Берліні (yasa.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz на своєму заводі в Берліні буде виробляти високопродуктивні електродвигуни з осьовим потоком. Мотори нової генерації розроблено спільно зі стартапом YASA, який німецький автовиробник придбав влітку 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт YASA.

Британська компанія YASA надала доступ Mercedes-Benz до своєї технології електродвигунів з осьовим потоком. Осьові двигуни забезпечують на 30 відсотків більшу щільність крутного моменту, ніж звичайні радіальні електромотори.

також нова технологія дає 30-відсоткову перевагу в питомій потужності, а також завдяки зниженню інертності та економії ваги дозволяє збільшити дальність ходу електромобіля на 5 відсотків.

На 30 відсотків потужніше: Mercedes-Benz розпочинає випуск суперсучасних електромоторівКрім того, поруч із заводом в Берліні компанія створює кампус Mercedes-Benz Digital Factory для розробки та тестування інноваційних програмних рішень MO360. Заявлено, що нове програмне обладнання в найближчі роки дозволить не тільки підвищити комунікаційні здібності нових машин, але і прискорити навчання нових фахівців для глобальної виробничої мережі компанії.

Ці програми розробляються спільно з профспілкою автовиробників з метою перепідготовки та перекваліфікації співробітників на об'єкті, щоб полегшити перехід від випуску ДВС до виробництва електродвигунів.

Нагадаємо, що електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку. Раніше рекорд належав Tesla Model S P85D.

Раніше стало відомо, що в Україні виявлено рідкісний прототип ЗАЗ "Перспектива" кінця 1970-х років. Після реставрації концепт можна буде побачити в одному з музеїв України.

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