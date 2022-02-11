25 тысяч гривен штрафов: в Киеве у злостной нарушительницы конфисковали элитный Mercedes

Государственный исполнитель Днепровской Государственной исполнительной службы в Киеве изъял Mercedes-Benz S-Class. Общая сумма штрафов, выписанных на данный автомобиль, составляет более 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook заместителя министра юстиции Андрея Гайченко.

На владелицу Mercedes-Benz S-Class выписано уже 23 исполнительных документа о взыскании неоплаченных штрафов - чаще всего за превышение скорости. Рекордное превышение скорости владелицей данного авто в черте Киева – 136 км/ч. Нарушение зафиксировали камеры автоматической видеофиксации.

За данное правонарушение вынесено постановление на 1700 грн. В связи с неуплатой штрафа в 15-дневный срок, штраф предъявлен к исполнению в государственную исполнительную службу в двойном размере. Владелица машины сможет вернуть ее себе только после оплаты всех штрафов, а также услуг по эвакуации и хранения на штрафплощадке.

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