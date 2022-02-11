25 тисяч гривень штрафів: у Києві у злісної порушниці конфіскували елітний Mercedes

Державний виконавець Дніпровської державної виконавчої служби в Києві вилучив Mercedes-Benz S-Class. Загальна сума штрафів, виписаних на даний автомобіль, становить понад 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Андрія Гайченка.

На власницю Mercedes-Benz S-Class виписано вже 23 виконавчі документи про стягнення неоплачених штрафів - найчастіше за перевищення швидкості. Рекордне перевищення швидкості власницею даного авто в межах Києва - 136 км/год. Порушення зафіксували камери автоматичної відеофіксації.

За дане правопорушення винесено постанову на 1700 грн. У зв'язку з несплатою штрафу в 15-денний термін, штраф пред'явлений до виконання в державну виконавчу службу в подвійному розмірі. Власниця машини зможе повернути її собі тільки після оплати всіх штрафів, а також послуг з евакуації та зберігання на штрафмайданчику.

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