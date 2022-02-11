25 тисяч гривень штрафів: у Києві у злісної порушниці конфіскували елітний Mercedes

Державний виконавець Дніпровської державної виконавчої служби в Києві вилучив Mercedes-Benz S-Class. Загальна сума штрафів, виписаних на даний автомобіль, становить понад 25 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Андрія Гайченка.
На власницю Mercedes-Benz S-Class виписано вже 23 виконавчі документи про стягнення неоплачених штрафів - найчастіше за перевищення швидкості. Рекордне перевищення швидкості власницею даного авто в межах Києва - 136 км/год. Порушення зафіксували камери автоматичної відеофіксації.
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