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25 тысяч гривен штрафов: в Киеве у злостной нарушительницы конфисковали элитный Mercedes

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 16:24
25 тысяч гривен штрафов: в Киеве у злостной нарушительницы конфисковали элитный Mercedes Эвакуация Mercedes-Benz S-Class (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Государственный исполнитель Днепровской Государственной исполнительной службы в Киеве изъял Mercedes-Benz S-Class. Общая сумма штрафов, выписанных на данный автомобиль, составляет более 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook заместителя министра юстиции Андрея Гайченко.

На владелицу Mercedes-Benz S-Class выписано уже 23 исполнительных документа о взыскании неоплаченных штрафов - чаще всего за превышение скорости. Рекордное превышение скорости владелицей данного авто в черте Киева – 136 км/ч. Нарушение зафиксировали камеры автоматической видеофиксации.

25 тысяч гривен штрафов: в Киеве у злостной нарушительницы конфисковали элитный MercedesЗа данное правонарушение вынесено постановление на 1700 грн. В связи с неуплатой штрафа в 15-дневный срок, штраф предъявлен к исполнению в государственную исполнительную службу в двойном размере. Владелица машины сможет вернуть ее себе только после оплаты всех штрафов, а также услуг по эвакуации и хранения на штрафплощадке.

Ранее мы писали, что Bosch переобучит своих сотрудников из-за сокращения выпуска ДВС. На обучение компания потратит около 2 млрд. евро.

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