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25 тисяч гривень штрафів: у Києві у злісної порушниці конфіскували елітний Mercedes

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П'ятниця 11 лютого 2022 16:24
25 тисяч гривень штрафів: у Києві у злісної порушниці конфіскували елітний Mercedes Евакуація Mercedes-Benz S-Class (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Державний виконавець Дніпровської державної виконавчої служби в Києві вилучив Mercedes-Benz S-Class. Загальна сума штрафів, виписаних на даний автомобіль, становить понад 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Андрія Гайченка.

На власницю Mercedes-Benz S-Class виписано вже 23 виконавчі документи про стягнення неоплачених штрафів - найчастіше за перевищення швидкості. Рекордне перевищення швидкості власницею даного авто в межах Києва - 136 км/год. Порушення зафіксували камери автоматичної відеофіксації.

25 тисяч гривень штрафів: у Києві у злісної порушниці конфіскували елітний MercedesЗа дане правопорушення винесено постанову на 1700 грн. У зв'язку з несплатою штрафу в 15-денний термін, штраф пред'явлений до виконання в державну виконавчу службу в подвійному розмірі. Власниця машини зможе повернути її собі тільки після оплати всіх штрафів, а також послуг з евакуації та зберігання на штрафмайданчику.

Раніше ми писали, що Bosch перенавчить своїх співробітників через скорочення випуску ДВС. На навчання компанія витратить близько 2 млрд євро.

Також повідомлялося, що Tesla відкликає півмільйона машин. Причина відклику у звуках, які можуть бути небезпечними для пішоходів.

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