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Хочет изменить мир: 19-летний хакер взламывает электромобили Tesla по всему миру

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Четверг 13 января 2022 10:33
Хочет изменить мир: 19-летний хакер взламывает электромобили Tesla по всему миру Взлом программного обеспечения автомобиля (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Подросток-исследователь утверждает, что обнаружил программную уязвимость в моделях Tesla. И благодаря этому удаленно взломал более двух дюжин электромобилей Tesla в 13 странах.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Самопровозглашенный специалист по информационным технологиям из Германии Дэвид Коломбо, заявил о том, что уязвимость в программном обеспечении Tesla позволяет ему открывать двери и окна, заводить машины без ключей и отключать их системы безопасности.

Он также утверждает, что может видеть, присутствует ли водитель в машине, включать акустическую систему электромобилей и мигать фарами. 19-летний хакер хочет запустить свой собственный стартап в области кибербезопасности и таким способом изменить мир. Надо полагать, взлом Тесла он предпринял в качестве рекламі собственных возможностей.

Хочет изменить мир: 19-летний хакер взламывает электромобили Tesla по всему миру

"Я думаю, что это довольно опасно, если кто-то может удаленно включать музыку на полную громкость или открывать окна/двери, пока вы находитесь на шоссе. Даже непрерывное мигание фарами потенциально может оказать некоторое (опасное) воздействие на других водителей", - гордо заявил 19-летний хакер.

Коломбо не раскрыл точных деталей уязвимости программного обеспечения, но сказал, что пока пострадало лишь небольшое количество владельцев Tesla во всем мире - 25 единиц. Он сообщил, что уже связался с командой безопасности Tesla и они расследуют проблему.

Представитель Tesla в Китае отказался от комментариев относительно сообщений Дэвида Коломбо в Твиттере, в то время как глобальная пресс-служба автопроизводителя вообще не ответила на запрос. Котировки акции компании также никак не отреагировали на новость о потенциальном взломе.

Это далеко не первое заявление о взломе электромобилей Tesla. В 2014 году компания Tesla даже нанимала хакеров, чтобы выявить бреши в системе безопасности. Что касается Коломбо, то он мечтает запустить свой собственный стартап в области кибербезопасности и изменить мир.

Напомним, что владелец Tesla Model 3 из Калифорнии использует свою машину для майнинга криптовалюты. Предприимчивый автомобилист подключает ноутбук к 12-вольтовому порту электромобиля.

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электромобили Tesla
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