ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

19-річний хакер зажадав від Tesla мільйон доларів і електромобіль в подарунок

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 08:35
19-річний хакер зажадав від Tesla мільйон доларів і електромобіль в подарунок Програмний злом автомобіля (Фото: GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Хакер з Німеччини, який зламав дві дюжини електромобілів Tesla в 13 країнах світу, очікує від американського автовиробника великої нагороди.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Раніше ми повідомляли, що 19-річний Девід Коломбо з німецького містечка Дінкельсбюль зумів виявити вразливість в програмному забезпеченні Tesla та отримав доступ до 25 електромобілів марки в 13 країнах. Він міг віддалено розблокувати двері, запустити без ключа двигун, включити музику в салоні й навіть посигналити.

Тепер же юний хакер розповів, як йому це вдалося. Пролом виявилася в TeslaMate-сторонньому інструменті, який відстежує всі дані автомобіля для подальшої діагностики. Проблема полягала в тому, що TeslaMate зберігала дані API (програмний інтерфейс для взаємодії різних компонентів ПЗ) автомобіля, в незашифрованому вигляді.

19-річний хакер зажадав від Tesla мільйон доларів і електромобіль в подарунок

Тепер Девід Коломбо заявляє, що чекає "великої нагороди" від Tesla за повідомлення про цю уразливість. І має для цього всі підстави: Ще у 2020 році Tesla запропонувала 1 мільйон доларів і безплатний електромобіль тим дослідникам безпеки, хто виявить помилки в її системах.

Американський виробник поки зберігає горде мовчання, хоча оновлення TeslaMate з виправленнями помилки було випущено протягом декількох годин після того, як Коломбо відправив електронний лист з описом проблеми.

Нагадаємо, що компанія Tesla вирішила відмовитися від сенсорного клаксона на своєму суперечливому кермі-штурвалі. Замість нього буде встановлений стандартний звуковий сигнал в центрі керма.

Читайте РБК-Україна в Google News
электромобили Tesla
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору