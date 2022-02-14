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130 камер и 19 порталов: трасса Киев-Борисполь стала самой "умной" автодорогой Украины

Автор: Константин Широкун

На трассе Киев-Борисполь начала работать новая система управления трафиком. За дорожной обстановкой 17-километрового участка трассы М-03 следят 19 информационных порталов и более 130 камер.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Эта система – первая в Украине с таким функционалом. В течение месяца система работала в тестовом режиме. На информационных табло вдоль трассы в будущем будут отображаться разрешенная для движения скорость, наличие пробок, температура и состояние дорожного покрытия.

Для контроля и мониторинга участка движения на трассе использована система Invipo. Она позволяет операторам контролировать и управлять дорожными элементами с одного места.

Ежедневно по трассе Киев-Борисполь проезжает около 85 тысяч авто. Капитальный ремонт 17-километрового участка дороги М-03 был произведен летом 2021 года.

Ранее мы писали, почему в аэропортах СССР людей к трапу самолета возили грузовые автомобили с прицепом. Чаще всего для этой цели использовались полуприцепы АППА-4.

Также сообщалось, что из Украины пытались незаконно вывезти ретроавтомобиль по поддельным документам. Задержанным автомобилем оказался "Москвич-401".

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Автомобильный рынок