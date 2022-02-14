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130 камер та 19 порталів: траса Київ-Бориспіль стала найрозумнішою автошляхом України

Автор: Константин Широкун

На трасі Київ-Бориспіль запрацювала нова система управління трафіком. За дорожньою ситуацією 17-кілометрової ділянки траси М-03 стежать 19 інформаційних порталів і понад 130 камер.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг у Київській області.

Ця система - перша в Україні з таким функціоналом. Протягом місяця система працювала в тестовому режимі. На інформаційних табло вздовж траси в майбутньому будуть показуватися дозволена для руху швидкість, наявність пробок, температура і стан дорожнього покриття.

Для контролю і моніторингу ділянки руху на трасі використана система Invipo. Вона дозволяє операторам контролювати та управляти дорожніми елементами з одного місця.

Щодня по трасі Київ-Бориспіль проїжджає близько 85 тисяч авто. Капітальний ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03 був проведений влітку 2021 року.

Раніше ми писали, чому в аеропортах СРСР людей до трапу літака возили вантажні автомобілі з причепом. Найчастіше для цієї мети використовувалися напівпричепи АППА-4.

Також повідомлялося, що з України намагалися незаконно вивезти ретроавтомобіль за підробленими документами. Затриманим автомобілем виявився "Москвич-401".

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Автомобільний ринок