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100 лет скорости и роскоши: Bentley отмечает юбилей продажи первого автомобиля

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Суббота 13 ноября 2021 10:00
100 лет скорости и роскоши: Bentley отмечает юбилей продажи первого автомобиля Фото: Bentley 3-litre (bentleymedia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Bentley отмечает 100-летие продажи первого товарного автомобиля. Машина модели 3-Litre была куплена в 1921 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Bentley.

Первым клиентом Bentley стал богатый лондрнец Ноэль ван Раалте, которому принадлежал остров Браунси, недалеко от гавани Пул, и который ранее участвовал в гонке Индианаполис 500 на Sunbeam в 1915 году.

Bentley 3-Litre был куплен за 1150 фунтов стерлингов, что сегодня эквивалентно 77 123 доллара США. Изготовленный в Криклвуде, Северный Лондон, автомобиль имел алюминиевый кузов, а также элементы внешней отделки из латуни.

К сожалению, на сегодняшний день местонахождение автомобиля неизвестно. Последний раз о нем слышали в 1931 году, когда он участвовал в одной из гонок во Франции. Автомобиль часто принимал участие в различных соревнованиях.

100 лет скорости и роскоши: Bentley отмечает юбилей продажи первого автомобиля

Интересно, что хотя ван Раалте был первым заказчиком Bentley, свой автомобиль он получил не первым. Эта честь принадлежит Айвору Ллевеллину, который в августе 1921 года получил первый из трех купленных экземпляров Bentley 3-Litre. Это была третья по счету изготовленная серийная машина и она до сих пор существует, являясь старейшим сохранившимся серийным автомобилем марки.

Модель с 3,0-литровым двигателем стала триумфальной для компании и помогла ей завоевать себе славу в мировом автоспорте. Так, в 1924 и 1927 годах машина побеждала в гонках на выносливость 24 часа Ле-Мана. В обзоре предсерийного 3-литрового автомобиля в 1920 году британская пресса называла его идеальным спортивным автомобилем для того водителя, который хочет приобрести машину для дальних путешествий.

Напомним, что BMW научит коров заряжать электромобили. Автопроизводитель совместно с California Bioenergy (CalBio) будет добывать электроэнергию.

Ранее стало известно, что Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан. Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana.

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