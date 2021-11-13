100 років швидкості і розкоші: Bentley відзначає ювілей продажу першого автомобіля

Компанія Bentley відзначає 100-річчя продажу першого товарного автомобіля. Машина моделі 3-Litre була куплена в 1921 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Bentley.

Першим клієнтом Bentley став багатий лондрець Ноель Ван Раалте, якому належав острів Браунсі, недалеко від гавані Пул, і який раніше брав участь у гонці Індіанаполіс 500 на Sunbeam в 1915 році.

Bentley 3-Litre був куплений за 1150 фунтів стерлінгів, що сьогодні еквівалентно 77 123 долара США. Виготовлений у Криклвуді, Північний Лондон, автомобіль мав алюмінієвий кузов, а також елементи зовнішньої обробки з латуні.

На жаль, на сьогоднішній день місцезнаходження автомобіля невідоме. Останній раз про нього чули в 1931 році, коли він брав участь в одній з гонок у Франції. Автомобіль часто брав участь у всіляких змаганнях.

Цікаво, що хоча Ван Раалте був першим замовником Bentley, свій автомобіль він отримав не першим. Ця честь належить Айвору Ллевелліну, який у серпні 1921 року отримав перший із трьох куплених екземплярів Bentley 3-Litre. Це була третя виготовлена серійна машина і вона досі існує, будучи найстарішим серійним автомобілем марки, що зберігся.

Модель з 3,0-літровим двигуном стала тріумфальною для компанії і допомогла Bentley завоювати собі славу в світовому автоспорті. Так, в 1924 і 1927 роках машина перемагала в гонках на витривалість 24 години Ле-Мана. В огляді передсерійного 3-літрового автомобіля в 1920 році британська преса називала його ідеальним спортивним автомобілем для того водія, який хоче придбати машину для далеких подорожей.

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