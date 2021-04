Юрий Мусатов представляет выставку работ "ВТОРЖЕНИЕ"

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop представляет «ВТОРЖЕНИЕ», мультимедийную инсталляцию украинского современного художника ЮРИЯ МУСАТОВА. Неординарный проект сочетает скульптуру, живопись и звуковую инсталляцию. Он устанавливает связь между античной скульптурной традицией бюстов на постаментах и футуристическими образами марсиан на летающих тарелках, которые прочно укоренились в коллективном воображении со времён ядерного противостояния второй половины ХХ века.

Презентация проекта состоится в 19.00 в четверг 19 декабря 2019 года.

Выставка будет работать с 19 по 31 декабря 2019, пн-сб 11.00-19.00 (31.12 до 14.00), вход свободный.

«Пришелец» Юрия Мусатова – визуальная метафора инаковости, манифест креативной личности. Каждый человек, каждый внутренний мир – особенный. И образ пришельца, «человека не с этой планеты», является наиболее распространённым, когда мы хотим дать характеристику того, кто отличается от усреднённого общепринятого социального образа. Иногда творческим людям приходится сталкиваться с подобным неприятием, что провоцирует отстраненное мироощущение (вспомним песню Стинга "Englishman In New York": "I'm an alien, I'm a legal alien…”).

Для художника Юрия Мусатова проект имеет личное значение: «В каждом из нас живёт множество разных образов, которые под влиянием обстоятельств могут находить "выход", меняя наше поведение и даже внешние проявления. В каждом из нас есть неизведанная частица – пришелец, с которым мы живем и сосуществуем. Это проект о каждом из нас, в той или иной степени».

Директор галереи Мирослава Хартмонд о первом знакомстве с проектом: «"Вторжение" в наше арт-пространство началось в июне этого года, когда выставку фотографий из личного архива Г. Р. Гигера посетил пришелец Юрия Мусатова. Это символично, потому что Гигер создал образ «чужого» для одноимённого фильма, которому исполнилось 40 лет. Несмотря на свою похожесть на антропоморфные существа уфологического пантеона, в их изящной пластике и безграничной вариации цветов, форм и материалов несложно узнать руку выдающегося украинского художника».

Звуковое сопровождение проекта «ВТОРЖЕНИЕ» от Эрика Шведа.

Юрий Мусатов – профессиональный представитель современной украинской художественной керамики. Родился в 1981 году в г. Конотоп Сумской области, Украина. В 2008 окончил Львовскую национальную академию искусств, факультет декоративно-прикладного искусства, отделение художественной керамики. Член Национального союза художников Украины (НСХУ), член Международной академии керамики в Женеве (IAC). Постоянный участник персональных и групповых выставок, художественных проектов, симпозиумов, биеннале керамики и резиденций в Украине, Испании, Италии, Китае, Латвии, Молдове, Южной Корее, Польше, Португалии, Румынии, Словении, США, Таиланде, Турции, Венгрии, Швейцарии. Живет и работает в Киеве.

Triptych: Global Arts Workshop – ведущая галерея украинского современного искусства, расположенная в самом сердце Киева. С 1988 года представляет лучшие образцы украинской живописи, скульптуры, керамики и фотографии в одном из исторических зданий «украинского Монмартра» Андреевского спуска. Наша креативная миссия – строить мосты между Украиной и миром благодаря нашей разнообразной культурной программе, которая включает выставки украинских и зарубежных художников, лекции, конференции, воркшопы, показы фильмов, а также издательскую и исследовательскую деятельность.