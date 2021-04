Юрій Мусатов представляє виставку робіт "ВТОРГНЕННЯ"

Київська галерея Triptych: Global Arts Workshop представляє «ВТОРГНЕННЯ» – мультимедійну інсталяцію українського сучасного митця ЮРІЯ МУСАТОВА. Неординарний проект поєднує скульптуру, живопис та звукову інсталяцію. Він встановлює зв’язок між античною скульптурною традицією бюстів на постаментах і футуристичними образами марсіан на літаючих тарілках, які міцно вкоренились у колективній уяві з часів ядерного протистояння другої половини ХХ століття.

Презентація проекту відбудеться о 19.00 у четвер 19 грудня 2019 року .

Виставка діятиме з 19 по 31 грудня 2019, пн-сб 11.00-19.00 (31.12 до 14.00), вхід вільний.

«Прибулець» Юрія Мусатова – візуальна метафора інакшості, маніфест креативної особистості. Кожна людина, кожен внутрішній світ – особливий. І образ прибульця, людини «не з цієї планети», є найбільш розповсюдженим, коли ми хочемо дати характеристику когось, хто відрізняється від усередненого загальноприйнятого соціального образу. Інколи творчим людям доводиться стикатися з подібним несприйняттям, що провокує відсторонене світовідчуття (згадаємо пісню Стінга ‘Englishman In New York’: «I’m an alien, I’m a legal alien...»).

Для митця Юрія Мусатова проект має особисте значення: «У кожному з нас живе безліч різних образів, які під впливом обставин можуть знаходити "вихід", змінюючи нашу поведінку і навіть зовнішні прояви. У кожному з нас є незвідана частинка – прибулець, з яким ми живемо та співіснуємо. Це проект про кожного з нас, у тій чи іншій мірі».



Директорка галереї Мирослава Хартмонд про перше знайомство з проектом: «”Вторгнення” в наш арт-простір почалось у червні цього року, коли виставку фотографій з особистого архіву Г.Р. Ґіґера відвідав прибулець Юрія Мусатова. Це символічно, тому що Ґіґер створив образ «чужого» для однойменного фільму, якому виповнилось 40 років. Попри свою схожість на антропоморфні створіння уфологічного пантеону, в їх витонченій пластиці та безмежній варіації кольорів, форм і матеріалів не складно впізнати руку видатного українського митця».

Звуковий супровід проекта «ВТОРГНЕННЯ» від Еріка Шведа.

Юрій Мусатов – український сучасний митець, найбільш відомий своїми керамічними творіннями. Народився у 1981 році в м. Конотоп Сумської області, Україна. 2008 року закінчив Львівську національну академію мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва, відділення художньої кераміки. Член Національної спілки художників України (НСХУ), член Міжнародної академії кераміки в Женеві (IAC). Постійний учасник персональних і групових виставок, мистецьких проектів, симпозіумів, бієнале кераміки та резиденцій в Україні, Іспанії, Італії, Китаї, Латвії, Молдові, Південній Кореї, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, США, Таїланді, Туреччині, Угорщині, Швейцарії. Живе та працює в Києві.

Triptych: Global Arts Workshop – провідна українська галерея сучасного мистецтва, розташована в самому серці Києва. З 1988 року представляє найкращі приклади українського живопису, скульптури і фотографії в одному з історичних будинків «українського Монмартра» Андріївського узвозу. Наша креативна місія – будувати мости між Україною та світом завдяки нашій різноманітній культурній програмі, що включає виставки українських і зарубіжних митців, лекції, конференції, воркшопи, покази фільмів, а також дослідницьку і видавницьку діяльність.