В Конотопе откроется выставка керамических работ Юрия Мусатова

Работа Юрия Мусатова (фото: пресс-служба)

01.06.2019 - 15.06.2019

31 мая 2019 года в 17.00 в Конотопском краеведческом музее им. А.М. Лазаревского состоится открытие выставки керамических работ Юрия Мусатова "Прикосновение к мечте".



Юрий Мусатов впервые представляет свое творчество на родине – в родном городе Конотоп, данное событие является очень важным и знаковым.



В экспозиции будут представлены работы из разных серий, созданные в течение 2012 – 2019 гг. Для керамики Юрия Мусатова характерны постоянные поиски новых форм, технологические эксперименты, концептуальное содержание и интеллектуальная простота.





Кроме ознакомления конотопчан с работами художника, проект преследует очень благородную социальную миссию. Юрий Мусатов планирует начать развитие керамического искусства в Конотопе. Поэтому, 11 работ из представленных на выставке, будут проданы на "тихом" аукционе, а вырученные средства переданы Конотопской детской художественной школе для приобретения оборудования, необходимого для деятельности кружка керамики.



Экспозиция и "тихий" аукцион продлятся до 15 июня включительно. Вход - свободный.



Желающие приобрести работу по специальной цене и, таким образом, помочь развитию керамического детского кружка, обращайтесь по телефону: +38 097 1850723.







Юрий Мусатов – профессиональный представитель современной украинской художественной керамики. Родился в 1981 году в г. Конотоп Сумской области, Украина. В 2008 году окончил Львовскую национальную академию искусств, факультет декоративно-прикладного искусства, отделение художественной керамики. Член Национального союза художников Украины (НСХУ), член Международной академики керамики в Женеве (IAC). Постоянный участник персональных и групповых выставок, художественных проектов, симпозиумов, биеннале керамики и резиденций в Украине, Испании, Италии, Китае, Латвии, Молдове, Южной Корее, Польше, Португалии, Румынии, Словении, США, Тайланде, Турции, Венгрии, Швейцарии. Живет и работает в Киеве. Творчество художника представляет Sky Art Foundation.

Sky Art Foundation – арт-фонд, который был основан осенью 2014 года по инициативе Дмитрия Палиенко. Цель организации – поддержка и развитие нового поколения современных украинских художников, а также содействие международным культурным обменам и интеграции украинской культуры в мировой арт-контекст. Фонд ведет активную выставочную и благотворительную деятельность, занимается организацией международных арт-проектов. Деятельность Фонда освещали такие мировые издания как The Guardian, BBC, Forbes, Voque, Brooklyn Street Art, The Street Art News, Street Art United States и сотни других уважаемых СМИ.