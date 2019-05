В Конотопе откроется выставка керамических работ Юрия Мусатова

Sky Art Foundation – арт-фонд, который был основан осенью 2014 года по инициативе Дмитрия Палиенко. Цель организации – поддержка и развитие нового поколения современных украинских художников, а также содействие международным культурным обменам и интеграции украинской культуры в мировой арт-контекст. Фонд ведет активную выставочную и благотворительную деятельность, занимается организацией международных арт-проектов. Деятельность Фонда освещали такие мировые издания как The Guardian, BBC, Forbes, Voque, Brooklyn Street Art, The Street Art News, Street Art United States и сотни других уважаемых СМИ.

