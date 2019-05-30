У Конотопі відкриється виставка керамічних робіт Юрія Мусатова

Робота Юрія Мусатова (фото: прес-служба)

01.06.2019 - 15.06.2019

31 травня 2019 року о 17.00 в Конотопському краєзнавчому музеї ім. О.М. Лазаревського відбудеться відкриття виставки керамічних робіт Юрія Мусатова "Дотик до мрії".



Юрій Мусатов вперше презентує свою творчість на батьківщині – у рідному місті Конотоп, ця подія є дуже важливою і знаковою.



В експозиції будуть представлені роботи з різних серій, створені впродовж 2012 – 2019 рр. Для кераміки Юрія Мусатова характерними є постійні пошуки нових форм, технологічні експерименти, концептуальний зміст та інтелектуальна простота.





Окрім ознайомлення конотопчан з роботами художника, проект має на меті дуже благородну соціальну місію. Юрій Мусатов планує започаткувати розвиток керамічного мистецтва у Конотопі. Тому, 11 робіт з представлених на виставці, будуть продані на "тихому" аукціоні, а отримані кошти передані Конотопській дитячій художній школі для придбання обладнання, необхідного для діяльності гуртка кераміки.



Експозиція та "тихий" аукціон триватимуть до 15 червня включно. Вхід - вільний.



Бажаючі придбати роботу за спеціальною ціною і, таким чином, допомогти розвитку керамічного дитячого гуртка, звертайтеся за телефоном: +38 097 1850723.







Юрій Мусатов – професійний представник сучасної української художньої кераміки. Народився 1981 року в м. Конотоп Сумської області, Україна. 2008 року закінчив Львівську національну академію мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва, відділення художньої кераміки. Член Національної спілки художників України (НСХУ), член Міжнародної академіки кераміки в Женеві (IAC). Постійний учасник персональних і групових виставок, мистецьких проектів, симпозіумів, бієнале кераміки та резиденцій в Україні, Іспанії, Італії, Китаї, Латвії, Молдові, Південній Кореї, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, США, Тайланді, Туреччині, Угорщині, Швейцарії. Живе та працює в Києві. Творчість митця представляє Sky Art Foundation.

Sky Art Foundation – арт-фонд, який був заснований восени 2014 року за ініціативи Дмитра Палієнко. Мета організації – підтримка та розвиток нового покоління українських сучасних художників, а також сприяння міжнародним культурним обмінам і інтеграції української культури у світовий арт-контекст. Фонд веде активну виставкову та благодійну діяльність, займається організацією міжнародних арт-проектів. Діяльність Фонду висвітлювали такі світові видання як The Guardian, BBC, Forbes, Voque, Brooklyn Street Art, The Street Art News, Street Art United States та сотні інших шанованих ЗМІ.