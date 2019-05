У Конотопі відкриється виставка керамічних робіт Юрія Мусатова

Sky Art Foundation – арт-фонд, який був заснований восени 2014 року за ініціативи Дмитра Палієнко. Мета організації – підтримка та розвиток нового покоління українських сучасних художників, а також сприяння міжнародним культурним обмінам і інтеграції української культури у світовий арт-контекст. Фонд веде активну виставкову та благодійну діяльність, займається організацією міжнародних арт-проектів. Діяльність Фонду висвітлювали такі світові видання як The Guardian, BBC, Forbes, Voque, Brooklyn Street Art, The Street Art News, Street Art United States та сотні інших шанованих ЗМІ.

