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"Чорнобиль. Подорож": начался марафон экскурсий

 

07.07.2021-15.07.2021

В павильоне №1 на ВДНХ до 15 июля включительно работает мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие", открытая к 35-летию Чернобыльской катастрофы и реализованая агентством Gres Todorchuk.

Бесплатные экскурсии по выставке проведут ее куратор Павел Гудимов и главный менеджер Юлия Соловей. Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница - 18:00, суббота и воскресенье - 11:00 и 13:00. Также по четвергам 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритиком Андреем Алферовым.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Также посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:

  • отправиться в VR-путешествие зоной отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;
  • прогуляться живым лесом, который растет прямо посреди павильона;
  • заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника - крупнейшей природоохранной территории Украины;
  • рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году по несколько дней после аварии на ЧАЭС;
  • увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти;
  • благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.

Фото с выставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)

Добавим, что выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 с соблюдением температурного скрининга и масочного режима

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