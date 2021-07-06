"Чорнобиль. Подорож": начался марафон экскурсий

07.07.2021-15.07.2021
В павильоне №1 на ВДНХ до 15 июля включительно работает мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие", открытая к 35-летию Чернобыльской катастрофы и реализованая агентством Gres Todorchuk.
Бесплатные экскурсии по выставке проведут ее куратор Павел Гудимов и главный менеджер Юлия Соловей. Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница - 18:00, суббота и воскресенье - 11:00 и 13:00. Также по четвергам 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритиком Андреем Алферовым.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Также посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:
Фото с выставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)
Добавим, что выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 с соблюдением температурного скрининга и масочного режима