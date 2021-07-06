"Чорнобиль. Подорож": розпочався марафон екскурсій

07.07.2021-15.07.2021
У павільйоні №1 на ВДНГ до 15 липня включно працює мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож", відкрита до 35-річчя Чорнобильської катастрофи і реалізована агенцією Gres Todorchuk.
Безкоштовні екскурсії виставкою проведуть її куратор Павло Гудімов і головна менеджерка Юлія Соловей. Розклад екскурсій: вівторок, середа, п’ятниця – 18:00, субота і неділя – 11:00 і 13:00. Також по четвергах 8 і 15 липня на виставці пройдуть покази фільмів "Мікрофон" і "Голоси Чорнобиля" з кінокритком Андрієм Алферовим.
Вхід вільний за попередньою реєстрацією.
Також відвідувачі "Чорнобиль. Подорож" зможуть:
Фото з виставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)
Додамо, що виставка працює з вівторка по неділю з 10:00 до 20:00 з дотриманням температурного скринінгу і маскового режиму