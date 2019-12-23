"Рождественское Королевство Теней" от VERBA SHADOW

06.01.2020
6 января в столичном Октябрьском Дворце Первый в мире 3D-театр теней VERBA SHADOW погрузит вас в "Рождественское Королевство Теней" (билеты).
"Нам очень хотелось порадовать чем-то новым нашего маленького зрителя.
И мы придумали эту волшебную постановку по мотивам Диснеевских
мультфильмов "Рождественское королевство теней". Вас ждет премьера
нового жанра - постановок театра теней с использованием 3D", -
рассказывают участники VERBA SHADOW.
Впервые в Украине VERBA SHADOW представит широкой публике творческий
эксперимент, в котором команда сочетает искусство театра теней с
современными возможностями графики и визуальных эффектов. Кстати,
американский зритель уже успел полюбить талантливых украинских ребят и
их инновацию на шоу America got talent.
Театр теней VERBA SHADOW приглашает в сказочный мир любимых с детства
героев и приключений! Магическое сочетание света и тени, полет
фантазии и вызов возможностям человеческого тела создадут незабываемое
зрелище для взрослых и детей. Зрителя ждет встреча с новогодними
Эльфами, мечтательной Русалочкой, отважным Геркулесом, веселым Джином
и множеством других любимых персонажей всемирных мультфильмов и
сказок.
Афиша представления "Рождественское Королевство Теней"