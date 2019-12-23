"Різдвяне Королівство Тіней" від VERBA SHADOW

06.01.2020
6 січня в столичному Жовтневому Палаці перший в світі 3D-театр тіней VERBA SHADOWзанурить вас в "Різдвяне Королівство Тіней" (квитки).
"Нам дуже хотілося порадувати чимось новим нашого маленького глядача.
І ми придумали цю чарівну виставу за мотивами Диснеївських
мультфільмів "Різдвяне королівство тіней". Вас чекає прем'єра
нового жанру - постановок театру тіней з використанням 3D", -
розповідають учасники VERBA SHADOW.
Вперше в Україні VERBA SHADOW представить широкій публіці творчий
експеримент, в якому команда поєднує мистецтво театру тіней з
сучасними можливостями графіки і візуальних ефектів. До речі,
американський глядач вже встиг полюбити талановитих українських хлопців та
їх інновацію на шоу America got talent.
Театр тіней VERBA SHADOW запрошує у казковий світ улюблених з дитинства
героїв і пригод! Магічне поєднання світла і тіні, політ
фантазії і виклик можливостям людського тіла створять незабутнє
видовище для дорослих і дітей. Глядача чекає зустріч з новорічними
Ельфами, мрійливої Русалонькою, відважним Геркулесом, веселим Джином
і безліччю інших улюблених персонажів світових мультфільмів та
казок.
Афіша вистави "Різдвяне Королівство Тіней"