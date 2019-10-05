Фестиваль BALLET OPEN SPACE: 4 балета от Екатерины Кухар и Александра Стоянова

На сцене Национальной оперы Украины в Киеве с 16 по 19 октября пройдет международном фестиваль «BALLET OPEN SPACE», в рамках которого состоится премьера современной постановки «Touch of illusion». Инициаторы фестиваля – самая красивая пара украинского балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

С 16 по 19 октября Катерина Кухар и Александр Стоянов, а также звезды мирового балета из театров La Scala, Opera Garnier, New York City Ballet и многих других мировых сцен, будут не только показывать мастепрство своей техники, но и дарить позитивные эмоции, вдохновлять высоким искусством.

16 октября – премьера «Touch of illusion» («Прикосновение илюзий») от европейского хореографа Рикардо Амаранте под музыку Сергея Рахманинова

17 октября – жемчужина украинского балета «Лісова пісня» под музыкальные мотивы Михаила Скорульского.

18 октября – неоклассический балет «Children of the Night» («Дети ночи») от европейского хореографа Александра Абдукаримова.

19 октября праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета и конечно пары Стоянов-Кухар.

Александр Стоянов о премьере балета «Touch of illusion»:

«Я увидел этот спектакль впервые в Астане и мне он невероятно понравился своей хореографией, пластикой, световыми решениями, гипнотической музыкой и я подумал, что Украина должна увидеть такой современный балет. Ведь танец, как и технологии, идет вперед, развивается. И я хотел бы, чтоб украинские зрители видели это развитие, а артисты могли танцевать новые постановки и современную хореографию. Я рад, что у меня появилась такая возможность порадовать и зрителей, и артистов почувствовать новые веяния в балете. Уверен, что они получат настоящее удовольствие от хореографии и вдохновляющей музыки Рахманинова».

Екаетрина Кухар о классическом балете «Лісова пісня»

«Во второй день фестиваля, 17 октября, зрители смогут насладиться балетом «Лісова пісня» - бриллиант национальной классической хореографии. Я и Александр исполним роли Мавки и Лукаша. Впервые в украинском классическом спектакле будут танцевать артисты из других мировых театров – Петра Конти и Эрис Нежа (La Scala), Кер Жереми-Лу (Парижская Opera Garnier). Хореография, костюмы, декорации, музыка Михаила Скорульского, весь балет «Лісова пісня» буквально пронизан украинским духом и без слов рассказыват об Украине. Именно по этой причине мы его танцуем на фестивале. Это спектакль, которым украинцы могут гордиться и который должен посмотреть каждый украинец».

Екатерина Кухар о современном балете «Children of the Night»:

«В этом спектакле зрителя ждет мистическая атмосфера другой вселенной, путешествие в мир чувств, любви, страсти, секса, людских страхов.

В основе этого балета лежит греческая легенда об Андрогинах, мифических существах, которые когда-то обладали двумя парами рук и ног, двумя лицами на одной голове, но за неповиновение Зевс их разделил на две части – мужскую и женскую. С тех пор каждая из этих частей вынуждена искать свою половинку. Фраза «Найти свою половинку» появилась благодаря именно этой легенде».