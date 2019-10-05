Фестиваль BALLET OPEN SPACE: 4 балети від Катерини Кухар і Олександра Стоянова

На сцені Національної опери України у Києві з 16 по 19 жовтня пройде міжнародний фестиваль «BALLET OPEN SPACE», в рамках якого відбудеться прем'єра сучасної вистави «Touch of illusion». Ініціатори фестивалю – найкрасивіша пара українського балету Олександр Стоянов і Катерина Кухар.

З 16 по 19 жовтня Катерина Кухар і Олександр Стоянов, а також зірки світового балету з театрів La Scala, Opera Garnier, New York City Ballet і багатьох інших світових сцен, будуть не тільки показувати мастепрство своєї техніки, але й дарувати позитивні емоції, надихати високим мистецтвом.

16 жовтня – прем'єра «Touch of illusion» («Дотик илюзий») від європейського хореографа Рікардо Амаранте під музику Сергія Рахманінова

17 жовтня – перлина українського балету «Лісова пісня» під музичні мотиви Михайла Скорульського.

18 жовтня – неокласичний балет «Children of the Night» («Діти ночі») від європейського хореографа Олександра Абдукаримова.

19 жовтня святковий гала-концерт за участю світових зірок балету і звичайно пари Стоянов-Кухар.

Олександр Стоянов про прем'єрі балету «Touch of illusion»:

«Я побачив цю виставу вперше в Астані і він мені неймовірно сподобався своєю хореографією, пластикою, світловими рішеннями, гіпнотичною музикою і я подумав, що Україна повинна побачити такий сучасний балет. Адже танець, як і технології, йде вперед, розвивається. І я хотів би, щоб українські глядачі бачили це розвиток, а артисти могли танцювати нові постановки й сучасну хореографію. Я радий, що у мене з'явилася така можливість порадувати глядачів і артистів відчути нові віяння в балеті. Впевнений, що вони отримають справжнє задоволення від хореографії і надихає музики Рахманінова».

Екаетрина Кухар про класичному балеті «Лісова пісня»

«У другий день фестивалю, 17 жовтня, глядачі зможуть насолодитися балетом «Лісова пісня» - діамант національної класичної хореографії. Я і Олександр виконаємо ролі Мавки і Лукаша. Вперше в українському класичному виставі будуть танцювати артисти з інших світових театрів – Петра Конті і Еріс Голублячи (La Scala), Кер Жеремі-Лу (Паризька Opera Garnier). Хореографія, костюми, декорації, музика Михайла Скорульського, весь балет «Лісова пісня» буквально пронизаний українським духом і без слів розповідає про Україну. Саме з цієї причини ми його танцюємо на фестивалі. Це спектакль, яким українці можуть пишатися і який повинен подивитися кожен українець».

Катерина Кухар про сучасному балеті «Children of the Night»:

«У цьому спектаклі глядача чекає містична атмосфера іншого всесвіту, подорож у світ почуттів, кохання, пристрасті, сексу, людських страхів.

В основі балету лежить грецька легенда про Андрогинах, міфічних істот, які колись володіли двома парами рук і ніг, двома особами на одній голові, але за непокору Зевс їх розділив на дві частини – чоловічу і жіночу. З тих пір кожна з цих частин змушена шукати свою половинку. Фраза «Знайти свою половинку» з'явилася саме завдяки цій легенді».