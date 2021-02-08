Виктор Винник и группа МЕРІ дадут дополнительный концерт 14 февраля, поскольку на запланированное выступление в 19:00 уже раскуплены все билеты. Второй концерт начнется в 16:00 в Центре Довженко на Сыхове (билеты).

"МЕРІ - культовая для львовян группа, а ее фронтмен Виктор Винник - народный любимец. Львовяне любят их, поэтому неудивительно, что 5 наших последних концертов группы были аншлаговыми. И именно поэтому Центр Довженко - их любимая площадка. Сиховчане особенно горячо встречают каждый концерт МЕРІ. Мы об этом всегда знали, но полный солдаут за 10 дней до концерта - для нас приятная неожиданность. Желающих, оказывается, в разы больше, чем может вместить зал в условиях карантина. Именно поэтому и запускаем второй концерт на 16:00, чтобы все смогли попеть и потанцевать под любимые хиты МЕРІ", - сказал организатор Петр Луцишин.

Напомним, МЕРІ готовит ко Дню влюбленных лучшие песни с 5 альбомов, а также романтические новинки с последнего альбома "Снайпери-амури" и впервые вживую прозвучит свежий трек "Чорні очі".

Топ лучших песен Виктора Винника и МЕРІ

Віктор Винник і МЕРІ – Чорні очі

МЕРІ – Мерідіани

Віктор Винник і МЕРІ – Miss

Віктор Винник і МЕРІ – One more kiss

Віктор Винник і МЕРІ – Просто прощай