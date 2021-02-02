День влюбленных во Львове: Виктор Винник и группа МЕРІ порадуют романтическим концертом

Виктор Винник (фото: пресс-служба артиста)

14.02.2021

14 февраля в 19:00 во львовском Центре Довженко Виктор Винник и группа МЕРІ выступят с концертом ко Дню влюбленных (билеты).

На концерте прозвучат известные, а также новые песни. В частности, впервые вживую прозвучит песня с балканским привкусом, которую музыканты выпустили осенью, "Чорні очі".

"Песня имеет положительные отзывы и за короткий период набрала немало просмотров в Интернете. Еще будет ряд новых композиций, которые уже вышли в альбоме "Снайпери-амури", но еще не были представлены вживую. Обещаем хорошее и романтическое настроение! Всем, кто хочет попасть на концерт, просим позаботиться о билетах заблаговременно, потому что в связи с карантинным ограничениями наполненность – только 50% зала", – рассказывает Виктор Винник.

Виктор Винник (фото: пресс-служба артиста)

Какие песни будут звучать на концерте?

Концерт будет посвящен Дню святого Валентина, поэтому программа будет состоять преимущественно из романтических песен. Конечно, музыканты исполнят и социальную лирику.

"Есть много противников празднования 14 февраля, но сторонников все же больше. Ведь любовь – это самое прекрасное чувство! Поэтому практически каждый год мы стараемся подготовить концерт ко Дню святого Валентина, чтобы все влюбленные имели возможность отметить этот замечательный праздник. Ежегодно мы добавляем в программу все больше романтичных композиций. Много песен из нашего репертуара – это вдохновляющие истории любви и о любви! Я очень радуюсь концерту 14 февраля, потому что последний раз мы выступали 4 месяца назад. Мы уже очень соскучились по нашей публике. Надеюсь, что это взаимно!" – отметил лидер группы МЕРІ.

Также Виктор Винник призвал львовян поддерживать украинский язык, культуру и исполнителей.

"В этот день во Львове будет просто фейерверк концертов, поэтому я не завидую слушателям! Концертов будет очень много на всех площадках. Кладите руку на сердце и идите туда, где вам ближе и приятнее. Важно, что это наши украинские исполнители. Поддерживайте свою культуру, язык и себя, потому что мы – Украина!" – сказал Винник.

Добавим, что гостем концерта, который состоится с соблюдением карантинных требований, станет группа Navigator.

Топ лучших песен Виктора Винника и МЕРІ

Топ кращих пісень Віктора Винника і МЕРІ

Виктор Винник и МЕРІ – Чорні очі

Виктор Винник и МЕРІ – Мерідіани

Виктор Винник и МЕРІ – Miss

Виктор Винник и МЕРІ – One more kiss

Виктор Винник и МЕРІ – Просто прощай