Віктор Винник та гурт МЕРІ дадуть додатковий концерт 14 лютого, оскільки на запланований виступ о 19:00 уже розкуплені всі квитки. Другий концерт розпочнеться о 16:00 у Центрі Довженка на Сихові (квитки).

"МЕРІ - культова для львів‘ян група, а її фронтмен Віктор Винник - народний улюбленець. Львів‘яни обожнюють їх, тому не дивно, що 5 наших останніх концертів гурту були аншлаговими. І саме тому Центр Довженка - їх улюблений майданчик. Сихівчани особливо гаряче зустрічають кожен концерт МЕРІ. Ми про це завжди знали, але повний солдаут за 10 днів до концерту - для нас приємна несподіванка. Охочих, виявляється, в рази більше, ніж може вмістити зал в умовах карантину. Саме тому і запускаємо другий концерт на 16:00, щоб усі змогли поспівати і потанцювати під улюблені хіти МЕРІ", - сказав організатор Петро Луцишин.

Нагадаємо, МЕРІ готує до Дня закоханих найкращі пісні з 5 альбомів, а також романтичні новинки з останнього альбому "Снайпери-амури" та вперше наживо прозвучить найсвіжіший трек "Чорні очі".

Топ кращих пісень Віктора Винника і МЕРІ

Віктор Винник і МЕРІ – Чорні очі

МЕРІ – Мерідіани

Віктор Винник і МЕРІ – Miss

Віктор Винник і МЕРІ – One more kiss

Віктор Винник і МЕРІ – Просто прощай