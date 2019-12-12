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Вечер прогрессивного метала от виртуозов Sons Of Apollo

 

05.03.2020

Впервые в Киеве выступят легендарные музыканты в составе группы Sons Of Apollo – 5 марта 2020 года в 20:00 они порадуют своих фанатов концертом в зале Центра культуры и искусств НАУ (билеты).

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Sons Of Apollo - Coming Home

Sons Of Apollo – проект виртуозов, коллектив с большими амбициями и далеко идущими планами. Его основали экс-участники американской прогрессив-метал-группы Dream Theater Майк Портной и Дерек Шериниан, которые объединились с бас-гитаристом Mr. Big и The Winery Dogs Билли Шихэном, вокалистом Journey Джеффом Скоттом Сото и бывшим гитаристом Guns N’ Roses Роном Талем.

Sons Of Apollo - Signs Of The Time

В октябре 2017 года вышел дебютный альбом группы Psychotic Sypmhony, который был принят на ура как музыкальными критиками, так и поклонниками Dream Theater по всему миру. Песни из этого сборника можно будет услышать на киевском концерте Sons Of Apollo. В ожидании презентации второго альбома группы украинская публика одной из первых сможет услышать песни из него.

Sons Of Apollo - Alive

Каждый участник группы – величина в мире хард-рок-музыки, и увидеть любого из них по отдельности – уже огромная удача. А когда ветераны собираются вместе и выдают всю свою мощь – с суровостью и бескомпромиссностью прогметала и настоящей разнузданностью хард-рока, это повод купить билет на концерт.

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