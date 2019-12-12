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Вечір прогресивного метала від віртуозів Sons Of Apollo

 

05.03.2020

Вперше в Києві виступлять легендарні музиканти у складі групи Sons Of Apollo – 5 березня 2020 року о 20:00 вони порадують своїх фанатів концертом в залі Центру культури та мистецтв НАУ (билеты).

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Sons Of Apollo - Coming Home

Sons Of Apollo – проект віртуозів, колектив з великими амбіціями та далекосяжними планами. Його заснували колишні учасники американської групи у стилі прогресивметал Dream Theater Майк Портной і Дерек Шерініан, які об'єдналися з басгітаристом Mr. Big та The Winery Dogs Біллі Шихеном, вокалістом Journey Джеффом Скоттом Сото й колишнім гітаристом Guns N 'Roses Роном Талем.

Sons Of Apollo - Signs Of The Time

У жовтні 2017 року вийшов дебютний альбом гурту Psychotic Sypmhony, який був прийнятий на ура як музичними критиками, так і шанувальниками Dream Theater по всьому світу. Пісні з цієї збірки можна буде почути на київському концерті Sons Of Apollo. В очікуванні презентації другого альбому групи українська публіка однією з перших зможе почути пісні з нього.

Sons Of Apollo - Alive

Кожен учасник групи – величина у світі хардрокової музики, і побачити будь-якого з них окремо – вже величезна удача. А коли ветерани збираються разом і видають усю свою міць – із суворістю й безкомпромісністю прогметалу та справжньою розгнузданістю хардроку, це привід купити квиток на концерт.

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